米国で、3カ月間に30件余りの強盗をはたらいた男に禁錮28年の判決が下った/The United States District Court for the District of Connecticut(CNN)米東部コネティカット州の検察当局は2日までに、武装強盗や車両乗っ取りなどを2021年9〜12月の3カ月間で立て続けに30件以上起こしていたとする25歳の男に連邦刑務所での禁錮28年の判決が下されたと発表した。州内での犯行はコンビニ店を狙った武装強盗が