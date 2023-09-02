約２０万人の収容者が送り込まれたという、かつてのザクセンハウゼン収容所/Fabian Sommer/picture alliance/Getty Imagesベルリン（ＣＮＮ）ドイツ当局は１日、第２次世界大戦中のホロコースト（ユダヤ人大虐殺）で３３００人以上の殺害をほう助・教唆したとして、ナチス・ドイツの強制収容所で看守だった男（９８）を起訴したと明らかにした。検察はドイツのプライバシー法に従い、男の名前を公表しなかった。ドイツ西部ギーセン