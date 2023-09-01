えっ…新型「浪人」？ 4ドアオープンスポーツ？2023年8月10日、アメリカの新興EVメーカー「フィスカー（Fisker）」は、画期的なフル電動4ドアオープンスポーツ新型「ローニン」（Ronin）を初公開しました。4ドアでガルウィングでオープン…？ フィスカー新型「ローニン」全輪駆動のスーパースポーツEVにして実用性の高さを特徴としている新型ローニンがユニークなのは、十分な後席スペースを確保したうえで、ガルウィング（バ