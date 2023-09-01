人気イラストレーター“可哀想に！”が描く“おぱんちゅうさぎ”と、「ZOZOTOWN」がコラボレーションした「おぱんちゅうさぎ BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN」が、9月6日（水）から、「ZOZOTOWN」限定で受注販売される。【写真】“真っ黒なおぱんちゅうさぎ”が斬新！コラボアイテム一覧■アパレルなど全10型を用意今回発売される「おぱんちゅうさぎ BLACK COLLECTION by ZOZOTOWN」は、描き下ろしの“真っ黒なおぱんちゅうさ