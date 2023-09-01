「横浜ＤｅＮＡベイスターズ９−３読売ジャイアンツ」（１日、横浜スタジアム）４位・巨人が３位・ＤｅＮＡとの重要な３連戦初戦で大敗。これでＤｅＮＡとは３差に拡大した先発・戸郷が今季自己最短の４回７安打５失点で５敗目。守備も足を引っ張り、中堅手・ブリンソンは四回２死一塁で桑原の放った飛球にほとんど追いつき、グラブにボールを当てながらも落球。記録は二塁打となったものの、大拙守を見せて、一走の生還を許