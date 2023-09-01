西武はソフトバンクに完封勝利を収め、2連勝を飾った。初回二死満塁の好機を築くと、6番・外崎、続く佐藤龍の連続タイムリーで3点を先取。4回には二死一・三塁から5番・栗山の7号3ランが飛び出し、前半に6点のリードを奪った。先発した平良は6回まで二塁を踏ませない圧巻の投球を披露。7回は一死から連打を浴びるなど、二死満塁のピンチを招いたが、9番・谷川原を3球で空振り三振に打ち取り、危機を脱し、7回6安打無失点の快