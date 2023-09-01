ロシアの国営宇宙機関ロスコスモスのユーリ・ボリソフ社長は1日、ロシアが「最強」とうたう最重量級の新型大陸間弾道ミサイル（ICBM）「サルマト」を実戦配備したと明らかにした。インタファクス通信が伝えた。サルマトはウクライナ侵攻開始後の昨年4月、打ち上げに成功した。10以上の核弾頭が搭載可能で、米テキサス州と同等の面積を壊滅させる破壊力があるという。射程は1万8千キロと「世界最長」を誇り、ロシアは「様々な