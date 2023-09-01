毎年12月10日に開かれるノーベル賞の授賞式や晩餐（ばんさん）会について、ノーベル財団が今年はロシアやベラルーシの駐在大使も招待すると発表した。ウクライナ侵攻を受け、昨年は招待を見送っていた。スウェーデンのクリステション首相は反発している。ノーベル賞の式典は、創設者アルフレッド・ノーベルの命日に、平和賞がノルウェーの首都オスロ、それ以外の五つの賞はスウェーデンの首都ストックホルムで開かれる。ノー