ちいかわたちがグミになっちゃった！？ 和菓子風のもちもち新食感グミ「ちいかわ 和グミおもっち」が、2023年9月25日（月）より全国量販店のお菓子売り場にて販売開始となる。かわいいデザインに加えて、レアも存在するというグミを紹介する！『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノがTwitterに投稿している人気漫画。かわいいマスコットのようなキャラクターたちが楽しく暮らす様子を描きつつも、時折、妙に現実的な描写や過酷