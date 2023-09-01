中国便り13号ANN中国総局長冨坂範明2023年08月8月24日に始まった福島第一原発からの処理水の放出。その直後に、中国政府は対抗策として日本全国からの水産物の全面輸入禁止を発表した。これまで10都県だった輸入禁止範囲を、一気に拡大したのだ。強硬な対応だが、ここまでは「想定内」の反応といえた。しかし、続いて起きたことは「想定外」のことだった。中国から大量の「迷惑電話」が、日本へと掛けられたのだ。いわゆる