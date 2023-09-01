「マッサージをしただけ」運転講習中に車内で生徒にわいせつ行為男が容疑を一部否認 札幌・豊平警察署は１日、不同意わいせつの疑いで運転講習業経営の田中伸二容疑者（６５）を逮捕しました。 田中容疑者は８月１４日午後２時ごろ、札幌市豊平区中の島の商業施設の駐車場に停めた車の中で、２０代の女性に対し、マッサージと称して上半身や下半身を触るわいせつな行為をした疑いが持たれています。 警察