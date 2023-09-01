崎陽軒のシウマイ弁当が、1年ぶりに値上げ。崎陽軒は、10月1日からシウマイ弁当など122品目を値上げする。値上げ幅の平均はおよそ3.6%で、主力商品の「シウマイ弁当」の価格は、900円が950円(税込み)に、「昔ながらのシウマイ15個入り」は、640円が660円(税込み)に引き上げられる。崎陽軒は、2022年10月にも、「シウマイ弁当」の価格を40円引き上げるなど、179品目を値上げしている。