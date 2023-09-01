ハイブリッドカーや電気自動車は当たり前の存在に ©moonrise/stock.adobe.com 日本自動車会議所の調べでは、乗用車販売全体に占める電動車の比率は45.5％です。電動車の9割を占めるハイブリッド車（HV）が増加したほか、電気自動車（EV）が前年同期の約3倍のボリュームに増えました。 実際に、ハイブリッド車のプリウスや、電気自動車のリーフなど、10年ほど前までは特別な存在だった電