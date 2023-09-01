【AFP＝時事】モロッコで休暇を過ごしていた男性2人が、水上バイクで誤って隣国アルジェリアに入り、沿岸警備隊に射殺された。モロッコのメディアが8月31日、報じた。事件が起きたのは同29日。射殺されたビラル・キッシさんとアブデラリ・メルシュエさんはフランスとモロッコの二重国籍を持ち、4人グループで休暇を過ごしている最中だった。ニュースサイトLe360は目撃者の話として、モロッコ北西端のビーチリゾート、サイディ