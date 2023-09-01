NewJeans・ハニの“寿司ランド”騒動に関して、韓国コメディアンが日本のネット民に物申した。【注目】NewJeansの“寿司ランド”騒動とは？9月1日、メディアエンターテインメントIHQの公式YouTubeチャンネル「babayo」のトークコンテンツ『トゥーマッチ・トーカー』では、ハニの寿司ランド論難を取り扱った。先立って8月23日、ハニは日本での写真とともに、英文で「寿司ランドでの短い旅行」という文をSNSに投稿した。これに対して