（セ・リーグ、ＤｅＮＡ―巨人、１９回戦、１日、横浜）巨人・中田翔内野手（３４）が体調不良のため出場選手登録を抹消された。今季はここまで打率・２５７、１３本塁打、３３打点だが、最近５試合は１０打数１安打と苦しんでいた。発熱のため「特例２０２３」で出場選手登録を抹消されていた岡本和真内野手（２７）が復帰。試合前練習のフリー打撃で快音も響かせた。また、８月３１日に登録を抹消された高橋優貴投手（２６）に代