重量挙げ選手のモスタファ・ラジャイー選手（左）とイスラエルのマクシム・スビルスキー選手（右）/Polmasters/YouTubeアブダビ（ＣＮＮ）イランのプロの重量挙げ選手に対してこのほど、競技から永久追放する処分が下った。同選手はこれに先駆け、国際試合の最中にイスラエルの選手と握手を交わしていた。イランの国営メディアが明らかにした。３６歳のモスタファ・ラジャイー選手は今週、ポーランドで開催された国際大会でイスラ
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