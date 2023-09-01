【ワシントン＝田島大志】米国防総省は８月３１日、未確認飛行物体（ＵＦＯ）を含む正体不明の飛行物体に関する情報を一括して公開するウェブサイトを創設したと発表した。米議会からは安全保障上の観点から、ＵＦＯ関連の情報開示を求める声が強まっていた。新サイトは「未確認空中現象（ＵＡＰ）」の調査を担う同省の全領域異常対策室（ＡＡＲＯ）が管理する。米軍などが収集した情報のうち、分析を終えて機密解除された映像