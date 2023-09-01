子供向けバラエティー番組「おはスタ」（テレビ東京系）にレギュラー出演していた、お笑いグループ超新塾のアイクぬわら（37）が先月28日、突然番組を降板。その理由が未成年共演者を自宅に連れ込んだことで、視聴者たちの驚きが広がっている。滝沢秀明氏にジュリー社長と「同じ穴のむじな」の説明責任 ジャニー喜多川氏“側近”の過去は消せないアイク自身は降板当日、自身のSNSで報告したが「週刊文春」によると、7月末、共