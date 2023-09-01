Image: Darryl Brooks / Shutterstock.com ジワジワと流行ってきてるんですって。スマホがもはやインフラとなった現代で、ガラケーが。米国市場で安定した売り上げを維持テック系市場のリサーチファームCounterpointが、アメリカ市場での2023年のガラケー（フィーチャー・フォン）販売台数を280万台と予想。アメリカのモバイル携帯電話市場でメインとなるのはもちろんスマートフォン。ガラケ
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