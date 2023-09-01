スペースに入り切らないほど増えてしまった洋服は、整理整頓にも一苦労しますよね。【3COINS（スリーコインズ）】では、そんな“洋服ごちゃごちゃ問題”を解消してくれそうな「収納アイテム」が集まっていて、取っ手やクリアタイプなど、使い勝手の良さも兼ね備えていておすすめですよ。今回は中身が見えやすいフタ付き収納ボックスをはじめ、イチオシの4品をご紹介します。 上から覗くと中身が見える！「透明フタ付