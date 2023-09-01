俳優の木南晴夏（38）が8月31日、週刊誌『週刊文春』（文藝春秋刊）のグラビア企画『原色美女図鑑』の公式インスタグラムに登場。大胆肌見せショットが公開された。【写真あり】“大胆露出”でお腹見せ引き締まった美ボディ披露の木南晴夏同誌最新号に登場した木南は、10月スタートの日本テレビ系ドラマ『セクシー田中さん』（毎週日曜 後10：30）で主演を務める。「表の顔はOL、裏の顔はベリーダンサーという役を演じるため