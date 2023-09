スターバックスが「Harvest Autumn -Everyone is an Artist-」(この秋は、みんながアーティスト)をコンセプトに、バターとはちみつがしみこむ焼き芋をイメージした「おさつ バター フラペチーノ」が2023年9月1日(金)に登場しました。優しい甘さのさつまいもと甘辛いハニーバターのコンビネーションが特長とのことで、実際に飲んでみました。スターバックスの実りの秋到来!バターとはちみつがじゅわっとしみ込む焼き芋をイメージし