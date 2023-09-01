【AFP＝時事】イタリア北部トリノ（Turin）郊外で8月30日深夜、線路の保守・点検をしていた作業員5人が、時速160キロで走行中の列車にひかれ、死亡した。当局が8月31日、明らかにした。ミラノ（Milan）とトリノを結ぶ路線を走行する列車が、トリノ郊外ブランディッツォ（Brandizzo）付近でレールを交換していた作業班に衝突した。死亡した作業員は22歳から50代前半で、列車に数メートルひきずられたという。イタリアの鉄道イン