BTS(防弾少年団)のRMがイスラム侮辱論難について釈明した。【写真】「家族全員スタイル抜群」RMが両親や妹との写真を公開8月16日、RMは自身のSNSで米シンガーソングライター、フランク・オーシャンの楽曲『Bad Religion』をシェアした。その後、一部のイスラム文化圏ファンが、RMがイスラム教への嫌悪感を見せたと非難。その理由は、『Bad Religion』の「If it brings me to my knees」(もしも僕をひざまずかせるなら)「It's a