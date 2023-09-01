俳優の堺雅人が主演、阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李、役所広司が共演する、TBS系日曜劇場『VIVANT』（毎週日曜後9：00）の公式SNSが更新され、第8話で二宮和也が演じるノコルが「日焼けをしていない」理由が明かされると告知した。【写真】色白の理由は？二宮和也＆堺雅人の第8話注目シーン公式SNSは「ノコル役 #二宮和也 さんがモニュメントにサインをしてくださいました！！！」と動画を投稿し、「ベキの息子
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