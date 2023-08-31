主力級6選手をウェーバー公示米大リーグ・エンゼルスはシーズン残り1か月となったところで主力級6選手をウェーバー公示にかける“大量放出”という選択に踏み切った。プレーオフ進出の夢を事実上諦めたとも受け取られかねず、大谷翔平投手への影響も取り沙汰される中、米記者からは「もう一人」いたというウェーバー選手の存在を指摘。「どの球団にも拾われなかった」と明かしている。1か月前のトレード移籍期限ではルーカス・