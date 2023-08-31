ジャニーズ事務所は8月31日、故・ジャニー喜多川前社長による性加害問題における「再発防止特別チーム」の提言を受けて、会見を9月7日におこなうと発表した。同問題については、外部の専門家による再発防止特別チームが、8月29日に会見。ジャニー氏の性被害は「少なく見積もっても数百人の被害者がいる」とし、事務所に対して性加害を事実と認めて謝罪し、金銭的賠償を含む救済措置を考えることを提言。さらには、ガバナンス不
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