台湾の人が行きたい日本の旅行先として滋賀県が急上昇している。台湾の訪日旅行情報サイト「トラベルバー」で今年上半期、投稿された旅行計画先のうち前年に比べて最も伸び率が高かったのは「滋賀」だった。台湾での人気上昇に県は「認知が高まってきたことはありがたい」と歓迎している。インバウンド復活で違反急増⁉外国人客の喫煙台湾最大級訪日旅行サイト調べサイトを運営するインバウンド支援企業「ビーノストラ