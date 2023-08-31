【AFP＝時事】FIBAバスケットボール・ワールドカップ（FIBA Basketball World Cup 2023）で1勝もできずに敗退が決まった中国男子代表に対し、国内のファンの間では「最悪の屈辱」といった失望の声が広がっている。中国代表は突破へ向けて勝利が絶対条件だった30日のプエルトリコ戦で89-107の完敗を喫し、3連敗で1次ラウンド敗退となった。翌日のソーシャルメディアではファンの不満が爆発し、敗退に関するハッシュタグが付いた