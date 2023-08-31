All About編集部は6月13日〜7月1日の間、全国10〜70代の男女441人を対象に「ミスコン出身芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその結果の中から、「ミスコン出身と聞いて驚いた芸能人」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】第2位：神田愛花（ミス学習院準グランプリ）67票2位は、「神田愛花」さんでした！ 元NHKアナウンサーで、現在はフリーで活動する神田愛花さんは、学習院大学時代に