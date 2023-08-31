１０万人以上の死者・行方不明者を出した関東大震災から９月１日で１００年となる。大手菓子メーカー「ブルボン」（新潟県柏崎市）は、関東大震災で地方に供給されなくなった菓子の生産が誕生の契機となった。社長の吉田康さん（６８）は、「災害時に役に立つ企業」という創業理念は、同社の大災害への備えや支援策に生きていると話す。「ＡかＢ、どちらかの選択を迫られた時は、いざという時に役立つ方を選ぶようにしている」