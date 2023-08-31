働く母親の前には3種類の困難、「保育の壁」「職場の壁」「家庭の壁」が立ちはだかる。甲南大学教授の前田正子さんは「2017年の調査によると、『保育の壁』の前には死屍累々。綱渡りのように認可外保育園に預けて働く人もいれば、仕事をあきらめざるを得ない人もいる。入所の可否が、母親の人生を決定的にと言ってよいほど大きく変えてしまう」という――。※本稿は、前田正子、安藤道人『母の壁子育てを追いつめる重荷の正体』