GoogleがPixelスマートフォンとYouTube Premiumなどの有料サービスをセットにしたサブスクリプションプラン「Pixel Pass」の終了を発表しました。Pixel Passには「2年間契約し続けると、サブスクでゲットしたPixelスマートフォンをそのままもらえる」という特典も存在していたのですが、開始から2年を待たずにサービス終了となりました。New Pixel Pass subscriptions will no longer be available - Pixel Pass Helphttps://suppo