世界中のユーザーが特定のお題に沿った動画を投稿する「TikTokチャレンジ」を行ったアメリカ・ケンタッキー州の10代少年ら3名が、暴力犯罪を犯すと脅すこと、または他人に身体的傷害を負わせると脅す行為を罰するテロ脅迫罪で起訴されていたことが分かりました。Oldham County Schools warning parents about dangerous new TikTok challenge | News | wdrb.comhttps://www.wdrb.com/news/oldham-county-schools-warning-parents-a