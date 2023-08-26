『セブン-イレブン』新作がっつりグルメをご紹介！今週はお肉を使ったグルメが大集合！【セブン-イレブン】新作がっつりグルメ5選肉盛弁当（チキン南蛮・生姜焼・メンチカツ）チキン南蛮、生姜焼き、メンチカツを盛付けたボリュームたっぷりのお弁当。《発売日》8月22日（火）以降順次発売《価格》580円（税込626.40円）《カロリー》951kcal《販売地域》北海道、宮城県、山形県、福島県、関東、山梨県、長野県、東海、鳥取県、島根