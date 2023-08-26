福島第一原発の処理水放出以降、中国のSNSで、福島や東京の飲食店などに迷惑電話を掛ける様子を撮影した動画が多数投稿されていることが分かりました。迷惑動画：「こんにちは。核水の排出を…禁止しろ」メモを見ながら片言の日本語で電話を掛ける男性。中国・四川省で撮影されたとみられるこの動画は25日夜、中国のSNSに投稿され、すでに数万回再生されています。他にも日本の飲食店やホテルなどの電話番号を調べ、迷惑電
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