【AFP＝時事】ロシア国防省は25日、クリミア（Crimea）半島周辺でウクライナ軍の無人機42機を撃墜したと発表した。同省はテレグラム（Telegram）に、無人機9機をクリミア上空で破壊し、さらに33機を電子戦で妨害して墜落させたと投稿した。ロシアが任命した特別市セバストポリ（Sevastopol）のミハイル・ラズボザエフ（Mikhail Razvozhayev）知事もテレグラムで、これら無人機による民間インフラへの被害はないと報告した。
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