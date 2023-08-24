アルプスの山々が織りなす絶景で知られるスイス。2024年には日本との国交樹立から160年を迎えます。新型コロナウイルス関連の入国制限は2022年5月2日から廃止しており、今では多くの旅行客を受け入れています。ところで、海外を訪れる際に気にする人も多いのが、トイレの使い方や衛生面ではないでしょうか。そこで今回は、事前に知っておくと安心なスイスの最新「トイレ事情」を紹介します。 【画像：トイレなのに厳重すぎ？ 入口