陸上の世界選手権６日目（２４日、ハンガリー・ブダペスト）、３５キロ競歩で?永遠の愛?を誓ったカップルに対し、世界中で賛否両論の嵐が巻き起こっている。同種目は男女同時にスタート。男子のドミニク・チェルニー（スロバキア）が先にフィニッシュ。約３０分後には女子のハナ・ブルザロワ（同）がフィニッシュを迎えると、チェルニーは指輪を渡して、プロポーズは見事成功した。この光景を世界陸連（ＷＡ）は公式ＳＮＳで