ロシア民間軍事会社「ワグネル」トップのプリゴジン氏が搭乗していたとみられる小型ジェット機の墜落に関し、ウクライナのゼレンスキー大統領は２４日、「ウクライナは関与していない」と述べた。報道陣への発言を同国メディアが伝えた。ゼレンスキー氏はロシア側が墜落原因を「ウクライナによるテロ」だと主張する可能性を見据え、先手を打って否定した形だ。報道によると、ゼレンスキー氏は「誰が関与していたか誰もが理解してい