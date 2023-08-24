東京・上野公園にある徳川家康ゆかりの「上野東照宮」が、参拝客に声をかけお札や数珠を売りつける“ニセ僧侶”への注意を呼びかけています。どんな手口なのでしょうか。【写真を見る】“ニセ僧侶”上野に出没、数珠・お札を1万円で売る コロナ前直撃も…正体は【Nスタ解説】6年前のニセ僧侶と所持品が酷似高柳光希キャスター:ニセ僧侶の手口をまとめました。まずは上野東照宮です。1627年に創建され、400年近い歴史のある徳