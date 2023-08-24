政府の新型インフルエンザ等対策推進会議議長を退任する見込みとなった尾身茂氏は取材に「10年以上、政府の感染症対策に関わり、もうお役御免だろうと考えていた。次につながるよう今後は新型コロナウイルスの経験を伝えていくのが役割だ」と話した。