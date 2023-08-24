◇MLB シンシナティ・レッズ7-3ロサンゼルス・エンゼルス（日本時間24日、エンゼル・スタジアム）この日、ダブルヘッダーで試合に臨んだエンゼルス。右ひじのじん帯を負傷し、1試合目は緊急降板した大谷翔平選手ですが、2試合目には打者として出場していました。5回、大谷選手が2塁打を放つと、レッズはリチャードソン投手からモール投手に交代を告げます。レッズのショート、エリー・デラクルーズ選手が大谷選手の右腕をツンツン