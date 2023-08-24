歌手の茂森あゆみが２４日放送のフジテレビ「ぽかぽか」に出演。ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」で「うたのおねえさん」を務めていたときに恋人がいたことを明かした。たいそうのおにいさんだった佐藤弘道、うたのおにいさんだった横山だいすけとゲスト出演。おにいさん、おねえさんの３つの禁止事項が「スキー」「茶髪」に続いて「恋愛」が紹介された。ＭＣのハライチ澤部佑が「週刊誌バスーンッみたいなのはね」と理解し、