ロシアで小型ジェット機が墜落し、乗客乗員10人が死亡したと発表がありました。搭乗者名簿にはロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者、プリゴジン氏の名前も含まれていました。モスクワからサンクトペテルブルクに向かう途中で起きた事故は、さまざまな臆測を呼んでいます。◇はるか上空で、異常事態は起きました。プリゴジン氏が乗った飛行機の“墜落の瞬間”とされる映像が、ロシア・トベリ州で23日に撮影されました。「2