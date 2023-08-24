優勝盾を受け取る慶応の延末藍太（写真・時事通信）8月23日、慶應義塾高校（神奈川）の107年ぶり2度めの優勝で、激闘の幕を閉じた夏の甲子園。103年ぶりの決勝進出ということもあり、スタンドには同校OBや関係者が大挙して応援に駆けつけ、観客席の3分の2は慶應ファンで占められていたという。その応援ぶりはすさまじく、慶應に点が入れば、三塁側内野席、アルプス席に応援歌「若き血」の大合唱が地鳴りのように鳴り響き、対