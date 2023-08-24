“闇営業問題” で謝罪した宮迫博之元「雨上がり決死隊」の宮迫博之が、YouTubeチャンネルを更新し、自身に関する過去の疑惑報道について、あらためて否定した。きっかけは、本誌が報じた元モーニング娘。加護亜依の「暴力団幹部との韓国カジノ旅行」だ。本誌は、加護が「稲川会二次団体幹部」と韓国旅行を楽しんでいる際の写真を入手。写真提供者は「旅行以前からの知り合いだ」と証言していた。だが、加護は、本誌の取材に