福島県漁業協同組合連合会は24日午後、元々予定していた漁業復興に関する定例の会議を同県いわき市で開いた。漁業関係者のほか、有識者や国、県の担当者が出席し、東京電力の担当者から「海洋放出が開始された」との報告を受けた。【写真まとめ】処理水の放出が始まった福島第1原発福島第1原発に最も近い相馬双葉漁業協同組合（相馬市）の今野智光組合長は会議後の取材に「放出は唐突すぎる」と国の姿勢を批判した。その上で「