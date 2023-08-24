「邪道」大仁田厚が２４日、自身のツイッターを更新。７９歳で死去したことが分かった日米で絶大な人気を誇ったプロレスラー、テリー・ファンクさんを悼んだ。この日、自身の全日本プロレス所属時代のテリーさん、ジャイアント馬場さん、天龍源一郎との笑顔のショットを貼り付けた大仁田。「ＴｅｒｒｙＦｕｎｋｉｓｌｉｋｅａｎｏｌｄｅｒｂｒｏｔｈｅｒｔｏｍｅａｎｄａｍａｓｔｅｒ．Ｗｉｔｈｏｕ